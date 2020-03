Susanna Ceccardi candidata governatrice della Lega in Toscana?

Potrebbe essere Susanna Ceccardi la candidata governatrice della Lega in Toscana. E il bis con la candidatura di Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna potrebbe a questo punto farsi molto probabile. Il Fatto Quotidiano racconta oggi che l’ex sindaca di Cascina in questi mesi ha costruito la sua tela di rapporti da candidata in pectore a governatrice della Toscana. Prima in regione, poi a Roma come consigliera particolare di Salvini a Palazzo Chigi e da maggio scorso a Bruxelles come europarlamentare della Lega più votata nel centro Italia(48 mila preferenze), seconda solo al leader del Carroccio.

ADESSO SALVINI ha scelto lei per provare a conquistare la Toscana dopo cinquant’anni di governi rossi: dopo settimane di silenzio, il leader del Carroccio ha deciso di puntare su “Susy” sottoponendo il suo nome a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni al tavolo del centrodestra che si terrà nel fine settimana. La decisione ha sorpreso molti perché a dicembre scorso Salvini aveva scaricato la sua fedelissima (“lavorerà bene in Europa”) lanciando la candidatura di un “civico”. Eppure, a due mesi dal voto e con una campagna già avviata da parte degli sfidanti Giani (centrosinistra) e Galletti (M5S), a Salvini non era rimasta in mano alcuna scelta dopo aver testato molti candidati: il giornalista Mediaset Paolo Del Debbio, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ma anche la costituzionalista fiorentina Ginevra Cerrina Feroni fino all’ex medico della Nazionale Enrico Castellacci. E gli alleati scalpitavano chiedendo di “fare presto perché così andiamo a perdere”(Giovanni Donzelli di FdI) o sospettavano di un “inciucio”in salsa toscana tra i due “Matteo”, Renzi e Salvini, in cambio della caduta del governo.

E così, anche se i sondaggi dicono che la strada è in salita, la Ceccardi potrebbe essere la candidata del centrodestra unito. Unito?