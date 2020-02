Il sondaggio sulle elezioni in Toscana: Italia Viva decisiva

Repubblica Firenze oggi pubblica i risultati di un sondaggio di EMG Acqua sulle elezioni regionali in Toscana dove Eugenio Giani, candidato governatore designato, arriva al 50% rispetto al candidato del centrodestra (non ancora scelto ufficialmente da Salvini, Meloni e Berlusconi) e in cui i voti di Italia Viva, accreditata al 50% nella regione di Renzi, sono decisivi. Il sondaggio è stato commissionato da Osservatorio EMG in vista delle prossime regionali e dice che il Partito Democratico raccoglie il 32% delle preferenze mentre Italia Viva è al 10% e gli altri di centrosinistra arrivano al 6%. Il centrodestra unito arriva al 41% delle preferenze, con la Lega che raccoglie il 27%, Fratelli d’Italia all’11% e Forza Italia al 3%.

Il sondaggio è stato eseguito su un campione di mille maggiorenni tra il 18 e il 19 febbraio. Il MoVimento 5 Stelle invece è al 6% e non sembra avere chances di vittoria finale, ma è significativo che, con il voto disgiunto, la candidata Irene Galletti prenda meno voti della sua lista (mezzo punto percentuale in meno); la stessa cosa accade al centrodestra, il cui candidato perde un punto percentuale rispetto a Giani. Il voto disgiunto era stato decisivo anche in Emilia-Romagna.