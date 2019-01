La foto degli sposi che prendono il Rdc? Uno spot per la secchezza vaginale

Alle volte usare le immagini stock, foto “neutre” pensate per la pubblicità per fare comunicazione non è una buona idea. Ne sanno qualcosa Beatrice Lorenzin, Corvelva e Virginia Raggi. Ieri il costosissimo staff della comunicazione a 5 Stelle ha pubblicato su Facebook e su Twitter la foto di una giovane coppia di sposi che sorride felice perché ha appena preso il Reddito di Cittadinanza.

Pensate, lui è disoccupato (nonostante la laurea) mentre lei con la sua laurea ha trovato lavoro alla pizzeria sotto casa per 600 euro al mese. Ma ora grazie al RdC troveranno la dignità, lei potrà continuare a servire capricciose e margherite mentre lui finalmente troverà un lavoro da 780 euro al mese. Non è fantastico? No, non lo è perché quella foto che per il M5S racconta la speranza invece è l’emblema dello sfruttamento e del precariato.

Dal momento che il caso dei due giovani sposini laureati “due cuori, un RdC e una capanna” è totalmente irrealistico il MoVimento 5 Stelle ha pensato bene di rimuovere il post. Ma non il racconto della storia “di successo”. C’è però dell’altro. Perché una reverse search sull’immagine ci rivela che quella foto è stata usata in una miriade di occasioni.

Dalla clinica cilena che propone cure per la fertilità e dispensa consigli su come migliorare il rapporto di coppia in caso che uno dei due partner sia sterile fino a quella odontoiatrica che propone un pacchetto promozionale per impianto con dente più perno a soli mille euro (quasi due Redditi di Cittadinanza). C’è poi la pubblicità delle supposte all’olio di Tea Tree che alleviano i sintomi della secchezza vaginale probabilmente provocata dall’appuntamento al buio con il tipo che su Tinder aveva la foto con la Ferrari e il Rolex ma che in realtà è un disoccupato che vive con i genitori e quindi manco prende il RdC.

La foto è stata utilizzata anche da un negozio online colombiano che vende prodotti tecnologici, per la casa o per la cura della persona.

Non manca infine, visto che siamo in tema di affitti pagati grazie al Reddito di Cittadinanza, la pubblicità dell’agenzia immobiliare messicana che recita più o meno così: «non può che essere felice sempre colui che sa essere felice di tutto». Che sia questo il vero messaggio universale del RdC in salsa 5 Stelle? Imparate ad accontentarvi di quello che avete perché un domani potrebbe capitarvi di dover accettare una proposta di lavoro a 300 chilometri da casa e allora dovrete decidere se cambiare città e costringere vostra moglie a mollare il lavoro da cameriera oppure se perdere il sussidio e tornare a vivere con 600 euro al mese.