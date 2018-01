Perché hanno bloccato la rimozione di Spelacchio?

In mattinata a Piazza Venezia erano cominciate le operazioni di rimozione di Spelacchio, l’albero di Natale della Giunta Raggi che aveva avuto l’onore di finire persino sul New York Times prima di diventare oggetto di un oscuro complotto. La rimozione di Spelacchio era stata salutata anche dalla senatrice Paola Taverna su Facebook non appena era cominciata.

Poi il colpo di scena. Dopo aver tolto luci e palle d’abbellimento i lavori si sono interrotti. L’abete doveva essere rimosso entro stasera, ma è arrivato il contrordine e gli addobbi devono essere rimessi al loro posto. Secondo quanto filtra dall’amministrazione, non era ancora stato dato l’ok per lo smontaggio: per questo gli addobbi sono stati rimessi a posto. Proprio stamattina in Campidoglio era in programma una riunione per decidere il destino dell’alberello diventato nel frattempo oggetto di un’indagine da parte del Comune che purtroppo difficilmente toccherà la cosa più interessante: il bando che ha portato il suo arrivo a Roma. Nel frattempo l’alberello era diventato anche oggetto di campagna elettorale: “I 5 Stelle vogliono ridurre l’Italia come Spelacchio”, ha detto ieri sera in conferenza stampa Roberto Maroni.

Diverse le ipotesi in campo: collocarlo in un’altra parte di Roma, preservandone la funzione di ‘albero dei desideri; darlo ad un artista per realizzarne una o più installazioni in strade e piazze; tagliarlo in pezzettini e proporlo in vendita come ricordo; realizzarvi una ‘casetta per mamme e bambinì in città, dove ad esempio poter allattare. Oppure, magari, optare per una soluzione che contempli un mix di queste possibilità. Intanto su Twitter l’account di Spelacchio si lamenta:

E fai e valigie e posa e valigie. — Spelacchio (@spelacchio) 9 gennaio 2018