La faccia tosta dei sovranisti che attaccano Mattarella perché va dai bambini cinesi invece che a Lodi

Questa mattina poco prima dell’alba due lavoratori, due macchinisti di Trenitalia, sono morti sul lavoro. Una tragedia, un incidente inaccettabile lo hanno definito in un comunicato i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fast-Confsal, Ugl Taf e Orsa che hanno definito un fatto «terribile che facendo correttamente, diligentemente e con professionalità e passione il proprio lavoro si possa perdere la vita». Le cause del deragliamento del Frecciarossa 9595 non sono ancora chiare. L’ipotesi è che uno scambio mal posizionato abbia sviato la vettura motrice di testa mandandola fuori dai binari contro una palazzina di RFI.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi ha espresso il suo cordoglio per le due nuove vittime del lavoro: i ferrovieri Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo auspicando che «si faccia presto luce sulla dinamica del grave incidente, per garantire il diritto dei cittadini alla sicurezza nei trasporti». Ma a qualcuno non basta. Qualcuno che sa sempre cosa si dovrebbe fare in questi casi ne ha approfittato per seminare il solito odio tra italiani e “stranieri” e puntare il dito contro il Capo dello Stato.

La ragione? Questa mattina il Presidente Mattarella ha voluto fare una visita a sorpresa alla scuola “Daniele Manin” all’Esquilinoi, un quartiere della Capitale con un’altissima presenza di cittadini stranieri, in particolare della comunità cinese. Una visita simbolica per dimostrare la vicinanza dello Stato italiano alla Cina, colpita dall’epidemia del nuovo coronavirus 2019-nCoV e soprattutto per mandare un segnale ai cittadini di origine cinese residenti in Italia.

Un messaggio molto chiaro: l’Italia non vuole isolare i cinesi, non vuole trattarli da appestati e non li considera la causa di questa epidemia (che per ora in Italia non c’è). Un messaggio che arriva come risposta a tutti coloro che hanno approfittato del nuovo coronavirus per prendersela con la Cina o i cinesi. Un messaggio che non è stato capito.

Perché la solita orda di sovranisti, gente che è abituata ad attaccare Mattarella, ha notato subito che qualcosa non andava. Perché infatti il Capo dello Stato non è andato a Lodi, sul posto del disastro ferroviario? «Magari gli italiani apprezzavano di più». Sottinteso: quelli che vanno a scuola alla “Manin” di Roma tanto italiani non sono.

Nessuno ha pensato che la presenza di Mattarella sul luogo dell’incidente – uno dei due macchinisti è risultato “disperso” per qualche ora – con i Vigili del Fuoco impegnati a mettere in sicurezza la zona, i feriti da trasferire e il traffico ferroviario bloccato probabilmente avrebbe intralciato il lavoro di forze dell’ordine, soccorritori e inquirenti. Nessuno ha pensato che se Mattarella dovesse andare a visitare ogni luogo di lavoro dove si verifica un incidente mortale – 997 persone morte sul lavoro solo nel 2019 – probabilmente non avrebbe tempo di fare altro. Altri chiedono di andare a trovare le vedove e gli orfani dei macchinisti (che non vivono a Lodi), uno era di Capua l’altro di Reggio Calabria.

Il problema è un altro: è il “governo antitaliano che Mattarella continua a tenere in piedi” che “ha riaperto i rubinetti dell’immigrazione clandestina e annessi affari” e il PdR pensa ad andare a fare visita ai bambini di una scuola elementare.

Un altro strilla: «c’è un paese che sta morendo e lei fa finta di niente». Purtroppo il momento è davvero troppo triste per fare battute sui presunti poteri del Presidente della Repubblica.

Fa di peggio il noto sito Voxnews.info, megafono del sovranismo, che titola “Treno deraglia: Mattarella va dai cinesi invece che dai feriti di Lodi, e ride” e nel pezzo scrive: «le priorità dell’abusivo al Colle. Mentre ci sono due morti e decine di feriti, probabilmente vittime dell’incuria dei suoi governi di centrosinistra, il presidente abusivo della Repubblica non si precipita a Lodi, ma va a fare visita ai cinesi».

E ancora: «è da questi gesti ridicoli che si comprende la natura di questi personaggi: se ne fregano degli italiani, l’unica preoccupazione è che il progetto multietnico non subisca rallentamenti». Insomma gli italiani muoiono ma il Quirinale se ne frega perché sta già pensando di sostituirli con “i nuovi italiani”.

