Il sondaggio SWG-Tg La7 fake con la Lega al 20% che circola su Twitter

C’è un falso sondaggio attribuito alla SWG che circola in queste ore su Twitter. Il falso sondaggio Tg La7 segnala un crollo dei voti della Lega e di Fratelli d’Italia, il Carroccio perde(rebbe, visto che si tratta di un fake) il 4,7% e viene superato sia dal Partito Democratico del MoVimento 5 Stelle. Anche a Fratelli d’Italia viene attribuita una perdita di voti pari all’1,8%. I numeri dei veri sondaggi sono molto diversi anche se è vero che alla Lega viene attribuita una perdita di voti dai maggiori istituti negli ultimi giorni.

SWG ha smentito il sondaggio: “SWG spa rende noto che la slide in circolazione stasera con proprio marchio è totalmente falsa e contiene quindi dati non veritieri. Il prossimo rilascio di dati autentici avverrà domani sera (lunedì 4 maggio) come di consueto durante il tg de La7 diretto da Enrico Mentana. SWG spa tutelerà la propria immagine in tutte le sedi e presenterà formale denuncia per l’accaduto alle autorità competenti nella giornata di domani”.