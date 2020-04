Sondaggi Agorà, la Lega perde ma calano anche il PD e Meloni

Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 28,4%, seguito dal Pd al 20,7% e dal M5S al 14,7%. Poi Fratelli D’Italia al 13,7%, Forza Italia al 6,6%. Italia Viva è al 5,1%, La Sinistra 2,5%, Azione (Calenda) all’2,3%, Europa Verde al 2,0%, più Europa al 1,5%.



In merito alla riapertura delle attività, il 45% degli intervistati teme di più l’aumento dei contagi in seguito alla riapertura, il 41% teme di piu’ il crollo dell’economia in seguito alla chiusura. Il 14% preferisce non rispondere.

Per quanto riguarda invece la popolarità dei leader, è in leggera discesa quella di Giuseppe Conte mentre rimane stabile quella di Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Perde qualcosa anche Nicola Zingaretti mentre crescono Silvio Berlusconi e Matteo Renzi.