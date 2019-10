Il sondaggio di Agorà: la Lega in crescita

Il sondaggio di EMG Acqua per Agorà mandato in onda oggi dalla trasmissione di Raitre dipinge oggi uno scenario in cui crescono la Lega e il MoVimento 5 Stelle mentre il Partito Democratico perde lo 0,3%. In crescita anche Fratelli d’Italia, Forza Italia e Italia Viva. Ieri invece il sondaggio di Cartabianca dava la Lega sotto il 30% in modo piuttosto stabile. La crescita di tutti i partiti tranne il PD rivela una tendenza in atto che vede i DEM come “donatori di sangue” a M5S e Italia Viva oltre che ai partiti alla loro sinistra in questa fase, caratterizzata finora dallo scarso, se non nullo attivismo democratico sulla Legge di Bilancio, dove Zingaretti & Co. sono passati per quelli che volevano aumentare l’IVA mentre Di Maio e Renzi per quelli che volevano salvare l’Italia dagli aumenti anche se erano stati i loro governi a piazzare le clausole di salvaguardia.

Nel sondaggio di Ixé presentato ieri a Cartabianca mostra un calo della Lega, che scende al 29,7 per cento. Il leggera flessione anche il M5s al 21% e il Pd al 21,6%. Se ne avvantaggia invece Italia Viva, che sale al 3,9%. Sul fronte opposto Fratelli d’Italia mantiene un trend in crescita (8,9 per cento), mentre Forza Italia si mantiene stabile (6,9 per cento).

