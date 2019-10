I «sondaggi pessimi» che circolano sull’Umbria

Amedeo La Mattina racconta oggi su La Stampa gli ultimi giorni di campagna elettorale in Umbria e conferma che tira una brutta aria per il primo tentativo di alleanza tra MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico su base regionale, perlomeno dal punto di vista dei sondaggi:

Circolano sondaggi pessimi: perfino dieci punti di differenza dalla candidata del centrodestra, la leghista Donatella Tesei, senatrice ed ex sindaco di Montefalco. Nonostante non abbia lasciato un buon ricordo nei bilanci del suo comune, il vantaggio sembra incolmabile. Al punto che l’Umbria potrebbe trasformarsi nella tomba dell’alleanza giallo-rossa, quantomeno alle regionali. I grillini sperano che alla fine la distanza si fermi al 4%, che in questo rush finale si possa salvare il salvabile.

E infatti sono venuti in massa, dal premier Giuseppe Conte (oggi di nuovo a Perugia) al ministro dell’economia Roberto Gualtieri, il quale ieri ha tirato fuori il politico che è in lui ma sbilanciandosi un po’ troppo: «Il clima sta cambiando a nostro favore, invece dall’altra parte vedo una manifestazione (quella del centrodestra a San Giovanni) che si riduce a qualche slogan ma proposte per il Paese zero». È venuto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, desaparecido Matteo Renzi che in questa sconfitta non vuole mettere la faccia, però ieri c’era Teresa Bellanova, la sua massima rappresentante al governo, ma non per fare campagna elettorale. È venuta a parlare di agricoltura, la materia del dicastero.