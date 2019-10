Donatella Tesei e il caso della nomina bancaria nascosta

Il Fatto Quotidiano racconta in un articolo a firma di Giacomo Salvini di un esposto presentato all’Anac dai consiglieri comunali del gruppo “SìAmo Montefalco” che denunciano una violazione della legge anticorruzione del 2012 (Severino) e del decreto 33/2013 che obbliga i Comuni alla “pubblicità”e alla “trasparenza” sul proprio sito internet.

A oggi, alla sezione “Amministrazione Trasparente ”del Comune di Montefalco, non v’è traccia della certificazione delle cariche della Tesei (con i relativi compensi) e nel curriculum ci sono tutte le informazioni biografiche sull’ex sindaca tranne una: la carica di consigliere di amministrazione nella Banca Popolare di Spoleto ricoperta dal 16 gennaio al 12 febbraio, quando il cda viene sciolto da Banca d’Italia perché ritenuto troppo in continuità con la gestione di Giovannino Antonini. Non solo: per quanto riguarda le “consu lenze e le collaborazioni”il sito del comune rimanda al portale della PA, ma indicando solo gli incarichi affidati negli anni 2016 e 2017; non c’è traccia di quelli del 2018 e del 2019 che, secondo la legge, dovrebbero essere pubblicati immediatamente. “Al momento del nostro esposto all’Anac di venerdìscorso –spiega Daniele Morici, consigliere comunale di Montefalco –i dati sulle consulenze erano aggiornati al 2014: stanno provando a mettersi in regola grazie alla nostra denuncia ma ancora i dati sono incompleti”.

Donatella Tesei, raggiunta dal Fatto Quotidiano, non è molto loquace: “Non ne so niente”. E butta giù. L’Anac sta valutando ma per i Comuni sotto i 15 mila abitanti, in ogni caso, non ci sarebbe alcuna multa. Infine i funzionari Anac dovranno capire se le eventuali omissioni siano dovute all’inerzia del responsabile anti-corruzione locale. Da una prima valutazione sembra che non tutti gli adempimenti siano stati fatti”.

