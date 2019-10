Sondaggi Tg La7, Lega al 33,2% e PD-M5S in calo

Il sondaggio del Tg di La7 letto ieri da Enrico Mentana dà la Lega al 33,2, in grande crescita (quasi un punto percentuale in più rispetto alla settimana precedente, il Partito Democratico che scende sotto la soglia del 20% e il MoVimento 5 Stelle che cresce di uno 0,1% ma rimane ancora sotto gli altri due partiti. Cresce anche Fratelli d’Italia mentre Italia Viva di Matteo Renzi che perde uno 0,3% mentre Forza Italia arranca al 5%.

Per quanto riguarda i piccoli, il trend è in perdita per Sinistra e Verdi mentre +Europa interrompe l’emorragia; ancora in basso Cambiamo di Giovanni Toti.

Quelli di Tecné per Quarta Repubblica danno invece la Lega al 31,5% in crescita di quasi un punto rispetto alla rilevazione precedente, il PD in lieve crescita e il M5S in calo come Forza Italia e Fratelli d’Italia mentre Italia Viva cresce di uno 0,1%.

I risultati riflettono l’immobilismo politico del governo Conte, nato contro Salvini ma attualmente in chiara crisi di azione politica a causa dei veti incrociati dei partiti al governo.

