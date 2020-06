Il sondaggio politico di lunedì 8 giugno di SWG per il Tg di La7 ha chiesto prima di tutto un’opinione al campione sui gilet arancioni di Antonio Pappalardo, sul quale ieri l’Arma ha pubblicato una nota che spiegava la sua carriera all’interno dei Carabinieri. Il 13% del campione condivide la protesta, e il maggior numero di consensi arriva da chi vota per Lega e MoVimento 5 Stelle; il 79% no.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, la Lega ritorna a crescere stabilmente arrivando al 27,3% così come Fratelli d’Italia che guadagna mezzo punto percentuale, mentre sono in calo i due partiti di governo (MoVimento 5 Stelle e Partito Democratico). In calo anche Forza Italia mentre Sinistra Italiana/MDP porta a casa un +0,3% e arriva al 4%.

Per quanto riguarda i “piccoli”, Azione supera Italia Viva e arriva al 3% mentre il partito di Renzi è al 2,7%; sempre intorno al 2% +Europa, tallonata dai Verdi. Cambiamo! di Giovanni Toti chiude il conto delle rilevazioni.

