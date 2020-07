Come il PD che spinge sul MES è fermo nei sondaggi

Salvatore Cannavò sul Fatto Quotidiano oggi commenta i risultati del sondaggio di IPSOS illustrati sul Corriere della Sera da Nando Pagnoncelli segnalando che il Partito Democratico, da quando è partito lancia in resta nella battaglia più impopolare della storia (quella sul MES) e l’ha fatto scrivendo lettere al giornale di Confindustria (come ha fatto Zingaretti) invece che cercando di spiegare all’opinione pubblica gli eventuali buoni motivi di una scelta del genere, è fermo nei sondaggi:

Se Giorgia Meloni scherza facendo twittare a Fdi “Pd stiamo arrivando”, i dem qualche riflessione dovrebbero farla. Il partito sembra stagnare in una palude che logora il segretario Nicola Zingaretti e ravviva i malumori interni. Chissà che la reiterata insistenza sul Meccanismo europeo di stabilità non stia diventando un autogol. Da quando il governatore laziale ha deciso di impugnare quella bandiera non si è mosso di un punto. All’interno delle riunioni di partito il segretario Pd porta questo argomento: “Dobbiamo essere il partito della sanità, così come eravamo quello della scuola. E al mondo della sanità va dato il messaggio che ci preoccupiamo che arrivino le risorse necessarie”. L’approccio sembra essere lo stesso del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha rilanciato lo stesso approccio ieri in un’inter vista a La Stampa.

L’argomentazione sembra un po’ pretestuosa e nasconde a fatica la necessità di un posizionamento politico competitivo con il M5S e con lo stesso Conte. Poi succede anche che il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, precisi di non riconoscersi in titoli come quello del nostro giornale di ieri (“I MESstatori”, con lui, Paolo Gentiloni e, appunto, Zingaretti nella veste di guastatori), ribadendo che chi vuole “mettere un cuneo tra me e Conte non ci riuscirà perché andiamo d’amore e d’accordo ”. Gualtieri, del resto, nella mattinata di scontro sul Mes era in riunione con Giuseppe Conte e quindi ha gioco facile a far notare che se Conte fosse stato infastidito per i titoli dei giornali lo avrebbe fatto notare subito.