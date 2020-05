Sondaggi Agorà: la Lega continua a perdere voti

I sondaggi di EMG Acqua illustrati oggi durante Agorà dicono che la Lega continua a perdere voti ed approda al 26,9% dal 27,3% della scorsa settimana, mentre è in lieve crescita il Partito Democratico e stabile il MoVimento 5 Stelle. Fratelli d’Italia cresce leggermente mentre Forza Italia va meglio ed Italia Viva è al 5%.

Per quanto riguarda i piccoli partiti, crescono Azione e La Sinistra mentre Europa Verde perde uno 0,2% e +Europa è stabile.

La fiducia nel governo è in crescita di un punto percentuale mentre sono in calo i giudizi negativi.

Per quanto riguarda i leader, è in calo la fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte e quella in Di Maio, mentre sono stabili Meloni, Salvini e Zingaretti.

