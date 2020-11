Sondaggi politici: la Lega al minimo da un anno a questa parte

I sondaggi politici elettorali di SWG per TGla7 che Enrico Mentana ha illustrato ieri vede la Lega che perde lo 0,3% e scende sotto il 24, un risultato, che come spiega il direttore di Tgla7, è il minimo raggiunto da un anno a questa parte. Ma anche il Partito Democratico non riesce ad approfittare del calo di consensi del partito di Salvini e scende sotto la soglia psicologica del 20%, anche se di poco: 19,9%. Ad approfittarne è Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia raggiunge i 16,7 punti percentuali con una crescita di oltre mezzo punto. Anche Movimento 5 Stelle e Forza Italia crescono rispettivamente dello 0,4 e dello 0,2

Il balletto tra Azione e Italia Viva continua questa settimana, secondo i sondaggi di SWg, con il sorpasso del partito di Carlo Calenda che recupera lo 0,3%, esattamente la stessa percentuale persa dalla forza politica guidata da Matteo Renzi: