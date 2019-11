Sondaggi Tg La7, la Lega cresce ancora

Nei sondaggi di SWG presentati dal Tg di La7 di Enrico Mentana la Lega cresce di mezzo punto e torna al 34% delle elezioni europee, mentre il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle sprofondano rispettivamente al 17,5% e al 16,8%: il Carroccio porta a casa mezzo punto in più, mentre proprio mezzo punto lo perdono i DEM e i grillini crollano di quasi un punto e mezzo percentuale. La situazione catastrofica della maggioranza di governo è appena mitigata dal +0,8% che porta a casa Italia Viva di Matteo Renzi, mentre Forza Italia inaspettatamente balza di 0,7 punti percentuali e Fratelli d’Italia cala di uno 0,1%.

L’altro partito di governo, MDP-Articolo 1, è al 3,3% mentre i Verdi sono al 2,2% e +Europa è all’1,8%. Scivolone anche per Cambiamo! di Toti che perde mezzo punto percentuale.

Il computo totale dei sondaggi vede un rafforzamento generale del centrodestra e una perdita di consensi che ormai assomiglia a un’emorragia per PD e M5S, sempre più infilzati dalla trappola della governabilità e incapaci di fornire con la Legge di Bilancio 2020 un provvedimento che davvero portasse discontinuità rispetto alla Lega al governo. Con le elezioni in Emilia Romagna che si avvicinano e il caso ILVA che è scoppiato in mano al governo la situazione per le forze che compongono la maggioranza si fa sempre più complicata mentre la perdita di consensi non sembra trovare soluzione di continuità. Succede, quando governi tanto per farlo e non hai un progetto.

