Sondaggi Agorà: Lega giù, sale il M5S

I sondaggi di EMG Acqua illustrati oggi da Fabrizio Masia durante Agorà dicono che la Lega e il Partito Democratico, così come Fratelli d’Italia e Forza Italia, sono in calo mentre il MoVimento 5 Stelle guadagna lo 0,4% e si attesta al 16,4% rispetto alla precedente rilevazione, staccando il partito di Giorgia Meloni e avvicinandosi al PD che è distante quasi sette punti dal Carroccio, che si attesta al 26,6%. Italia Viva scende al 4,9% mentre Forza Italia perde lo 0,3% ed è al 6,7%.

Per quanto riguarda i “piccoli”, Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,4 e arriva al 3,4% così come sono in crescita La Sinistra, Europa Verde e +Europa che chiude la classifica dei partiti italiani secondo le intenzioni di voto. Poco spazio per gli altri raggruppamenti in attesa che Gianluigi Bombatomica Paragone lanci il suo partito Italexit.

Gli italiani, infine, hanno voglia di normalità durante la fase 3 dell’emergenza Coronavirus: il 44% è tornato a uscire la sera, anche se il 30% dice di farlo meno di prima.