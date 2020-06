Sondaggi Cartabianca, il crollo di Lega e M5S e la crescita di Italia Viva

I sondaggi di Ixé illustrati ieri durante la trasmissione di Bianca Berlinguer Cartabianca dicono che la Lega perde lo 0,7% in una sola settimana e arriva al 24,3% ma il MoVimento 5 Stelle riesce a fare peggio perdendo l’1,1% e arrivando al 16,1%. Fratelli d’Italia interrompe la sua continua crescita e perde anche lui lo 0,2% attestandosi al 14,2 mentre sono in crescita il Partito Democratico (+0,6% al 22%), Forza Italia (+0,3% al 7,9%) e Italia Viva che guadagna più di tutti (lo 0,8%) arrivando al 2,7%.

Per quanto riguarda i “piccoli”, Europa Verde è al 2,2% così come +Europa di Emma Bonino, la Sinistra è al 2% e Azione allo 0,9.

I sondaggi sulla fiducia nei leader politici vedono Giuseppe Conte ancora in calo (arriva a 56) mentre Zaia continua a crescere nonostante Salvini mangi ciliegie mentre lui parla di bambini morti e malati in un ospedale del Veneto e i suoi fans gli consiglino di mollarlo. Dopo di lui c’è Giorgia Meloni seguita da Matteo Salvini, ancora in calo al 29. Subito dopo c’è Zingaretti stabile e Di Maio anche lui in calo. In crescita la fiducia di Matteo Renzi.