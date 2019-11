Sondaggi Cartabianca, perdono Lega e PD: Fratelli d’Italia sopra il 10%

I sondaggi di Ixé per Cartabianca letti ieri in trasmissione da Bianca Berlinguer danno la Lega come primo partito al 31,5% seguita dal Partito Democratico al 20,4% e dal MoVimento 5 Stelle al 16,4%. Fratelli d’Italia supera il 10% come nel sondaggio del Tg di La7 mentre Forza Italia è al 7,4% e Italia Viva al 4,5%. +Europa è data al 3%.

Nella rilevazione del 13 novembre scorso (su dati elaborati il giorno prima) dava la Lega al 32,6% e il PD al 21%: entrambi i partiti sono quindi in perdita. Il MoVimento 5 Stelle era al 16,3% e FdI ancora sotto la soglia del 10%.

I sondaggi di SWG presentati lunedì 25 novembre da Enrico Mentana sul Tg di La7 dà la Lega in flessione al 33,1% (perde lo 0,9%) Il sondaggio del Tg di La7: Fratelli d’Italia oltre il 10%seguita dal Partito Democratico che arriva al 18,1% (-0,2%) e dal MoVimento 5 Stelle (16,5%, in crescita dello 0,3%). Fratelli d’Italia supera la soglia del 10% guadagnando lo 0,6% mentre Forza Italia continua a perdere percentuali; insieme Lega e FI perdono l’1,2% e Fratelli d’Italia porta a casa la metà dei voti persi dai due partiti che compongono il centrodestra che, unito, arriva al 49,2%, una soglia che gli consentirebbe di avere la maggioranza sia alla Camera che al Senato anche con il Rosatellum.

Italia Viva di Matteo Renzi guadagna un altro mezzo punto percentuale e si attesta al 5,5% ma non sembra riuscire a superare la soglia del 6% in tutti i sondaggi di questo periodo.

