Sondaggi Cartabianca, Lega in calo

I sondaggi di Cartabianca illustrati ieri da Bianca Berlinguer durante la trasmissione e prodotti da Ixé dicono che la Lega è in leggero calo rispetto alla precedente rilevazione, così come il MoVimento 5 Stelle e Forza Italia. Stabile il Partito Democratico, che invece veniva illustrato in crescita nella rilevazione del Tg di La7, mentre guadagnano tantissimo Italia Viva e La Stinistra (+0,6% in una sola rilevazione) oltre alla crescita di Fratelli d’Italia che ormai è costante e ha superato stabilmente la soglia del 10%.

L’Istituto Ixé ha illustrato anche la fiducia nei confronti dei politici: in testa c’è sempre Giuseppe Conte ma in calo, mentre Giorgia Meloni, ancora in crescita, supera stabilmente Matteo Salvini. Zingaretti e Di Maio, azionisti di maggioranza del governo attuale, sono in calo mentre Silvio Berlusconi è ancora più popolare di Matteo Renzi, che chiude la classifica.

