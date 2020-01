I sondaggi del Tg di La7

I sondaggi di SWG per il Tg di La7 dicono che la Lega è stabile rispetto all’ultima rilevazione mentre il Partito Democratico fa un balzo inusuale guadagnando l’1,4% ma rimanendo comunque sotto la soglia del 20%; variazioni minime per gli altri tranne che per il MoVimento 5 Stelle, che perde mezzo punto percentuale. Fratelli d’Italia perde un decimale mentre tre ne guadagna Forza Italia e uno Italia Viva.

La somma dei voti del centrodestra, secondo SWG, arriva al 49,3% e con Toti supera il 50%. Perdono anche altri a sinistra, tra cui Sinistra Italiana e Azione, mentre + Europa arranca al 2%.

