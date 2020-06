Il sondaggio sulle elezioni regionali in Campania, Toscana e Veneto

Secondo i sondaggi dell’Istituto Noto sulle elezioni regionali presentati ieri durante Porta a Porta di Bruno Vespa in Campania Vincenzo De Luca (45%) è in vantaggio su Stefano Caldoro (39%) mentre Valeria Ciarambino del MoVimento 5 Stelle è al 13. Il Mattino spiega che si tratta di un ribaltone di fatto rispetto ai sondaggio pre-Covid, quando a essere in testa era Caldoro con quasi 10 punti.

Chissà se questo dato – fermo restando che si tratta solo di sondaggi – invoglierà il centrodestra a fare passi più decisi nell’appoggiare lo stesso Caldoro. E se la Lega di Matteo Salvini frenerà un po’ i suoi impeti contro l’alleato Forza Italia che esprime il candidato alla presidenza della Regione Campania. Al momento Caldoro ha dovuto rinviare a martedì il battesimo della campagna elettorale ed è stato costretto anche a una melina dialettica seria per non lavare i panni sporchi della sua alleanza in piazza. Fatto sta che a oggi è stata fissata la data, martedì, ma non ancora la location, anche questo un segnale non bello per Caldoro indice di una incertezza che non certo non fa bene soprattutto se si tratta di recuperare verso un avversario che ha il vento in poppa.

Per quanto riguarda la Toscana invece Giani del centrosinistra è per ora in netto vantaggio su Ceccardi candidata del centrodestra, mentre Galletti del MoVimento 5 Stelle raccoglie l’8%.

In Veneto invece non sembra esserci storia visto che Zaia raccoglie il 70% dei consensi mentre Lorenzoni è al 18% e Cappelletti al 7%. Il candidato di Italia Viva, non ancora designato, per ora raccoglierebbe il 2% dei consensi.

Foto da: Twitter