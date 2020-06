Sondaggi Agorà, la Lega recupera

I sondaggi di EMG Acqua illustrati oggi da Fabrizio Masia durante Agorà su Raitre dicono che la Lega recupera uno 0,2% rispetto alla precedente rilevazione attestandosi al 26,8% mentre il Partito Democratico guadagna uno 0,1% e arriva al 20%; il MoVimento 5 Stelle perde invece lo 0,3% rispetto alla precedente rilevazione e arriva al 16,1% mentre Fratelli d’Italia arriva al 14,4% guadagnando uno 0,4%. Più o meno stabili Forza Italia e Italia Viva, il cui guadagno o la cui perdita si riduce a uno 0,1%.

Per quanto riguarda i partiti minori, Azione è al 3,6% mentre La Sinistra è al 3,2% ed Europa Verde è all’1,8%, mentre +Europa è all’1,6%.

Per ciò che concerne la fiducia nei leader, quella in Giuseppe Conte è in lieve calo e si attesta a 43 mentre crescono di un punto percentuale Meloni, Salvini, Zingaretti e Calenda. In calo Di Maio mentre sono stabili Berlusconi, Toti, Renzi e Crimi.

La fiducia nel governo invece è in calo: oggi quelli che ne hanno molta o abbastanza sono il 35% del campione di EMG, in calo di un punto percentuale, mentre salgono i giudizi negativi che arrivano al 47%.

