Il sondaggio Winpoll sulle elezioni regionali in Campania

Il Sole 24 Ore pubblica oggi i risultati di un sondaggio Winpoll sulle elezioni regionali in Campania che danno Vincenzo De Luca in grande vantaggio su Stefano Caldoro e sugli altri contendenti. Secondo le stime di questo sondaggio il 65,4% degli elettori campani voterebbe De Luca contro il 21,9% che voterebbe il candidato del centro-destra Stefano Caldoro e il 10,9% Valeria Ciarambino, esponente del M5s.

Anche tenendo conto del fatto che gli astensionisti e gli indecisi sono tanti si tratta di un dato straordinario. Delle due l’una: o il campione su cui si basa questo sondaggio è del tutto non rappresentativo o siamo di fronte a uno di quei casi in cui un leader politico è diventato talmente popolare da travalicare prepotentemente gli schieramenti politici. Esattamente come è successo in Veneto con Zaia. La seconda ipotesi è decisamente la più probabile. Non solo questi dati, ma molti altri indizi tendono a confermarla. Quello di De Luca è decisamente un successo personale. Sulla base delle intenzioni di voto delle liste che lo sostengono la sua coalizione può contare sul 45,1%. In Campania gli elettori possono esprimere un voto disgiunto. Possono votare un partito appartenente a una coalizione e il candidato presidente di una altra.