Sondaggi Tecné, la Lega in calo e FdI vicina al M5S

Un sondaggio della Tecné che risale al 21 e 22 maggio per conto dell’agenzia Dire su un campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne articolato per sesso, età, area geografica, dice che è in calo la fiducia nel governo nella fase di allentamento del lockdown provocato dall’epidemia. Il 15 maggio dichiarava di avere fiducia il 30,9% degli italiani, una settimana dopo la fiducia è scesa di 0,4 punti attestandosi al 30,4. «Non ha fiducia» nell’operato dell’esecutivo rosso-giallo il 65,6% dei cittadini, una settimana prima era il 65,3. Sul fronte dei partiti c’è da registrare la crescita di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che si avvicina al sorpasso sul MoVimento 5 Stelle: FdI è passato in una settimana dal 14,7% al 14,9%, mentre i grillini sono scesi dal 15,2 al 15,1. Dunque le due forze politiche sono ormai distanti appena due decimali.

In calo anche la Lega e il Pd. Il partito di Matteo Salvini continua la sua discesa (a vantaggio di FdI) e passa dal 26,2% al 25,9: -0,3%. Leggero calo anche per il Pd che dal 20,8 registrato il 15 maggio, si ritrova il 22 maggio al 20,7. Dunque ancora distante dalla Lega. E se Forza Italia è stabile (8,1%), scende di un decimale Italia Viva di Matteo Renzi (dal 3,4 al 3,3%), mentre crescono Azione di Carlo Calenda (dal 2% al 2,4) e la sinistra del ministro della Salute Roberto Speranza: dal 2,7% al 2,8.