Sondaggi Cartabianca, PD in rimonta sulla Lega

Il Pd in rimonta sulla Lega. Il partito guidato da Nicola Zingaretti è accreditato oggi al 22,9 per cento a soli due punti dalla Lega che è al 24,9 per cento, in calo dello 0,7%. Lo rivela il sondaggio di Osservatorio Politico Ixé per Cartabianca, andato in onda ieri sera sulla Rai. In leggero aumento rispetto a una settimana fa, il M5S al 16,8 (+0,4%), Fratelli d’Italia al 13,8% guadagna 1,8 punti, Forza Italia perde lo 0,7% e va al 7,2%, La Sinistra perde lo 0,4% e scende a 2,8%, in calo di poco, -0,3%, Italia Viva al 2,6%. Piu’ Europa al 2,1%, Europa Verde al 2%, Azione all’1,1%. Nel gradimento ai leader in testa il premier Giuseppe Conte al 59 per cento, in leggero calo di un punto. A seguire in netto distacco: Meloni stabile al 35%, Salvini al 31%, Zingaretti al 28%.

In questa infografica tratta dal sito di Ixé si mostra l’andamento storico delle rilevazioni a partire dal voto delle elezioni europee, che oggi sembra lontano anni luce. Dal 32,6% raggiunto nel novembre scorso la Lega ha subito un calo negli ultimi sei mesi mentre il Partito Democratico ha cominciato la sua crescita da febbraio. La ripresa delle percentuali del MoVimento 5 Stelle, dopo la clamorosa sconfitta del maggio scorso, è datata marzo. Fratelli d’Italia invece cresce ininterrottamente nei sondaggi dall’ottobre 2019.

E la fiducia nei leader politici? Quella in Conte è in calo di un punto percentuale, ma perdono di più sia Salvini che Meloni. Anche Zingaretti non se la passa bene mentre Di Maio è stabile.