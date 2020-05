Sondaggi DiMartedì, Salvini nell’emergenza apprezzato dal 7% degli italiani

Ieri a DiMartedì Nando Pagnoncelli ha illustrato una serie di sondaggi di IPSOS sull’emergenza Coronavirus e sulla politica. Il primo cartello riguarda la Fase 2, approvata dal 55% degli italiani secondo i quali è stato un passaggio giusto perché bisogna essere prudenti. Secondo il 28% invece bisognava ripartire con più coraggio mentre l’11% dice che siamo partiti troppo presto e bisognava aspettare ancora.

Secondo il sondaggio il 51% degli italiani non ha paura di essere contagiato da SARS-COV-2 e di ammalarsi di COVID-19, ma c’è anche un 44% che invece pensa il contrario.

Il rischio contagio secondo il campione di IPSOS è più alto su un mezzo di trasporto pubblico (57%) mentre tutti gli altri luoghi, a partire dai supermercati e dai piccoli negozi, hanno percentuali più basse.

Per quanto riguarda le paure dettate dall’emergenza, in molti sono terrorizzati dal perdere il lavoro, la pensione, i risparmi o la fonte del proprio reddito.

E per quanto riguarda la politica, il 43% degli italiani pensa che in queste due settimane si sia “comportata meglio” la maggioranza mentre il 29% sta con l’opposizione. Robusta la quota di chi non indica nessuna delle due.

Infine, ecco la lista dei politici più apprezzati durante l’emergenza Coronavirus: in testa, come era prevedibile, c’è Giuseppe Conte, seguito da Giorgia Meloni che cresce sempre di più nelle preferenze degli italiani e ormai insidia il primo posto nel cuore dellagggente a Matteo Salvini, che invece è apprezzato soltanto dal 7% del campione: Conte ha preferenze quadruplicati, la leader di Fratelli d’Italia quasi triplicate.

Insomma, sembra davvero che le eterne sceneggiate di Salvini, la sua voglia di correre dietro a qualunque sciocchezza complottista (ieri era la volta della cura del sangue), i suoi show in video e quelli della Lega in Aula (che occupa il parlamento e molla proprio nel momento del ponte del primo maggio) comincino a non essere granché apprezzati. Chissà perché, eh?

