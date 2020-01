Sondaggi Cartabianca, la Lega in flessione

Dopo le regionali, la Lega conferma la sua flessione scendendo dal 28,7 al 28,2, cedendo voti a Fdi che sale al 12 dall’11,3. Pd rimonta al 20 dal 19,9 mentre scende M5S al 15,9 dal 16,1, cala ancora anche Iv al 3,6 dal 3,9. E’ quanto emerge da un sondaggio Ixè per la trasmissione CartaBianca in onda sui Rai3. Forza Italia scende al 6,9 dal 7,3%. Al 3,2 Più Europa dal 3,4, scende ancora la Sinistra al 2,9 dal 3,1.

La percentuale persa dalla Lega viene comunque “recuperata” da Fratelli d’Italia, che incorpora anche le perdite di Forza Italia. Il MoVimento 5 Stelle ormai più che dimezzato rispetto alle elezioni politiche del marzo 2018 incassa anche due sconfitte pesanti in Emilia Romagna e Calabria. Italia Viva continua ad arrancare senza soluzioni di continuità e il fronte unico con Calenda e +Europa pare l’unico sbocco possibile.

Interessante infine la crescita di Europa Verde. Per quanto riguarda la fiducia nei leader politici, è stabile per tutti e Giorgia Meloni si conferma sopra Matteo Salvini. Sale, per una volta, Berlusconi, che incassa comunque più fiducia rispetto a Renzi.

