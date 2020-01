Sondaggi Agorà, PD in crescita

I sondaggi di EMG ACQUA pubblicati oggi da Agorà su Raitre danno il Partito Democratico in crescita di un 1,1% dopo le elezioni in Emilia-Romagna, mentre perdono sia la Lega che il MoVimento 5 Stelle, addirittura sotto quasi di un punto percentuale.

Fratelli d’Italia è accreditato di un +0,3 all’11,5% e cresce a discapito di Forza Italia, ancora in perdita mentre Italia Viva di Matteo Renzi è stabile al 5,1%.

Per quanto riguarda i partiti minori, nessuno arriva al 3% anche se sono dati in crescita sia Azione di Carlo Calenda che La Sinistra.

Il campione di EMG si è espresso anche sul MoVimento 5 Stelle, dato in crisi o per finito dall’80% degli elettori (ovvero da quelli degli altri partiti, evidentemente), mentre la maggioranza del campione non è d’accordo con la scissione dei grillini tra i sostenitori dell’alleanza con la Lega e i sostenitori dell’alleanza con il PD.

Il 38% non è d’accordo con la scelta di Di Maio di dimettersi prima delle elezioni regionali, che ha consentito all’ex capo politico campione di salvataggi aziendali di non prendersi la responsabilità della sconfitta.

La stragrande maggioranza degli elettori infine ritiene che la citofonata di Salvini alla vigilia del voto in Emilia-Romagna sia stata un errore. Va segnalato che c’è anche una buona percentuale di elettori della Lega (il 39%) che ritiene che lo sia.

Ma il dato che fa riflettere è quello che riguarda Fratelli d’Italia e di Forza Italia: la stragrande maggioranza degli elettori di quei partiti è d’accordo con il fatto che sia stata un errore. Evidentemente Salvini comincia a essere scarsamente amato anche all’interno del centrodestra.

