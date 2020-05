Sondaggi Agorà, la Lega perde ancora

I sondaggi di EMG Acqua per Agorà illustrati oggi da Fabrizio Masia nella trasmissione di Serena Bortone vedono invariata la fiducia nel governo a distanza di una settimana.

La fiducia nei leader vede in crescita quella di Conte e Zingaretti, invariata quella di Giorgia Meloni che però è sopra Matteo Salvini, ancora in perdita anche questa settimana. Crescono anche Calenda, Toti, Renzi e Crimi.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, a perdere percentualmente è ancora la Lega, che non riesce a trovare soluzione alla continuità del trend negativo nelle ultime settimane. Secondo EMG Acqua il Carroccio è al 27,9% mentre il Partito Democratico, che cresce di uno 0,1%, è al 20,7%; su anche il MoVimento 5 Stelle così come Fratelli d’Italia e Forza Italia. Italia Viva di Matteo Renzi è stabile al 5%.

Per quanto riguarda i “piccoli”, Azione di Carlo Calenda è al 2,4% mentre La Sinistra è al 2,2; arranca +Europa all’1,6%.