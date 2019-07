L’affarone che ha fatto Sky Atlantic con il documentario di Di Battista

Sky Atlantic ha trasmesso ieri “L’altro mondo – In viaggio con Alessandro Di Battista“, ovvero il film-documentario che l’ex onorevole ha fatto con la sua famiglia in Centro America: «È un documentario che non ha nulla a che vedere con la politica, semmai spiega le ragioni delle mie scelte. È un racconto di vita, sociale direi, su un pezzo di mondo meraviglioso, un mondo esplorato e raccontato viaggiando con un bimbo di pochi mesi», ha scritto Dibba il Sommergibile su Facebook ieri presentando l’evento dopo che il tweet che lo annunciava è stato cancellato dall’emittente satellitare. Ma non sembra che Sky Atlantic abbia fatto proprio un grandissimo affare: nel week end i social network si erano riempiti di commenti che parlavano di disdire l’abbonamento a Sky in caso di trasmissione del simpatico documentario.

Dopo la presentazione invece su Facebook si sono moltiplicati i commenti di chi faceva notare che non avendo Sky non avrebbe potuto vederlo:

