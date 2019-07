Un tweet con l’annuncio che Sky Atlantic trasmetterà un documentario sui viaggi di Alessandro Di Battista è stato cancellato dall’emittente satellitare. Proprio mentre partiva uno sfottò su Twitter che incitava a disdire gli abbonamenti.

I viaggi di Di Battista su Sky Atlantic? Il tweet viene cancellato

Stamattina Sky Atlantic aveva pubblicato un tweet in cui annunciava il via a un documentario di Alessandro Di Battista sui sui viaggi in USA e Messico. La questione, chissà perché, suscitava già di per sé un bel po’ di ironia.

Ma a quanto pare dopo molti tweet di sfottò in cui si annunciava la cancellazione dell’abbonamento il tweet è stato eliminato dalla stessa utenza. Il testo recitava: “Dagli USA all’America Centrale Alessandro Di Battista ci mostra le esperienze più significative del suo viaggio on the road. Per #Ilraccontodelreale non perdetevi domenica alle 21,15 “L’altro mondo – In Viaggio con Alessandro Di Battista su Sky Atlantic”.

Sky Atlantic aveva twittato per annunciare che Dibba avrebbe fatto un programma martedì sera. Dopo 91 commenti in cui gli utenti dicevano che avrebbero disdetto l’abbonamento, il tweet è stato tolto. Sublime. — Ste 🇪🇺 (@leftiscooler) July 20, 2019

La guida Sky in ogni caso conferma che domenica la trasmissione andrà in onda lo stesso.

Come potete perdervelo?

