Il sindaco di Lampedusa e la fake news sugli immigrati che mangiano i cani

Ieri il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello su Facebook ha definito fake news la storia dei migranti che mangiano i cani pubblicata da Libero in due pregevoli puntate che abbiamo commentato nei giorni scorsi.

“Purtroppo il falso scoop inventato da Libero sui ‘migranti che a Lampedusa hanno mangiato cani’ continua a circolare alimentando il pericoloso gioco dei fomentatori d’odio e di chi fa delle crociate anti-immigrazione la propria bandiera di propaganda politica. Credo sia arrivato il momento per il nostro Paese di dotarsi di una seria normativa per fermare le bufale e le fake-news, con sanzioni esemplari non solo per chi le pubblica ma anche per chi contribuisce a diffonderle”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, in riferimento ad un articolo pubblicato da #Libero nel quale si parla di migranti che a #Lampedusa avrebbero mangiato alcuni cani.