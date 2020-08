Libero e gli immigrati che «hanno mangiato quattro cani a Lampedusa»

Ieri Pietro Senaldi lo ha annunciato a In Onda: un imprenditore agricolo accusa “gli immigrati” di “avergli mangiato quattro cani”, oltre alla capra e alle galline. L’articolo di Salvatore Dama su Libero dà la parola a Rosy:

La rete che delimita il lato Nord è bucata. Un bello sbreco. Basta tirare giù la testa e in un attimo si è fuori. Le autorità lo sanno e non fiatano. “Se chiudono il buco, dentro l’hotspot succede il finimondo. Come nel 2016”, ricorda Attilio Lucia, vice coordinatore della Lega lampedusana, “quando i migranti diedero fuoco a un lesso”. E’ una valvola di sfogo. Alcuni ragazzi escono per comprare frutta e farsi due passi sul lungomare. Altri sono meno educati. Si portano fuori i materassi in gommapiuma. Le coperte di pile. Le vaschette con i cibi precotti della mensa. Qualche birra comprata al market giù al porto. E si dirigono nelle campagne attigue.