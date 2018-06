MIlan fuori per un anno dalle coppe europee

È arrivata la sentenza della UEFA: il Milan è stato escluso dalle coppe europee. Il comunicato è stato pubblicato sul sito della UEFA. La sentenza è stata scritta dalla Camera giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club (CFCB), presieduta da José Narciso da Cunha Rodrigues. Contro la decisione il Milan presenterà ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, secondo l’Articolo 34(2) del regolamento procedurale che governa l’Organo di Controllo Finanziario per Club UEFA, e secondo gli Articoli 62 e 63 degli Statuti UEFA.

La sentenza dice che il Milan dovrà rinunciare a una competizione alla quale si è regolarmente qualificato tra 2018/2019 e 2019/20. Questo significa che l’anno prossimo il Milan non giocherà l’Europa League. La decisione, pubblicata sul sito ufficiale dell’Uefa, è stata presa “per la violazione delle norme del fair play finanziario, in particolare per la violazione della regola del pareggio di bilancio (break-even requirement)”.

Intanto Rocco Commisso resta in pressing sul Milan, nonostante il proprietario rossonero Li Yonghong abbia interrotto la trattativa per la cessione. Fonti vicine all’imprenditore italoamericano assicurano il suo forte impegno nell’acquisto del Milan ma sottolineano anche che l’interesse da lui dimostrato ad investire nel mondo del calcio ha fatto arrivare sul suo tavolo diverse proposte per acquisire altri club, sia in Italia che in altri paesi europei. Secondo queste fonti, se non si dovesse sbloccare la trattativa con Li, Commisso potrebbe comunque coronare il suo sogno da bambino di possedere una squadra di calcio italiana.