500 milioni di dollari: l’offerta di Rocco Commisso per il Milan si è concretizzata ieri e riguardo l’intero capitale azionario del club, oltre a una cospicua aggiunta destinata a ripianare una parte del debito con Elliott (che in tutto è di 380 milioni, interessi compresi). Yonghong Lì vorrebbe però mantenere una percentuale di minoranza di proprietà del club e su questo i due stanno trattando mentre la famiglia Ricketts, proprietaria fra l’altro dei Chicago Cubs, è in attesa degli eventi per un possibile rilancio. Racconta oggi la Gazzetta dello Sport:

L’altra pista porta alla famiglia Ricketts, proprietaria fra l’altro dei Chicago Cubs, che è partita in ritardo rispetto a Commisso ma è comunque sempre pronta a entrare in scena e qualche giorno fa ha avanzato la propria candidatura pubblicamente.

Di certo il passare dei giorni assottiglia i margini di riflessione per Mr.Li. Anche perché il calendario parla chiarissimo: ieri sono scattati i dieci giorni lavorativi utili per restituire i 32 milioni che Elliott ha appena versato come aumento di capitale al suo posto. Significa che la deadline è per venerdì 6 luglio, al massimo per lunedì 9. Quindi i casi sono due: o ci pensa direttamente lui, sparigliando le carte,oppure lo deve fare chi rileva il club.

Senz’altro per Yonghong non è economicamente conveniente finire nelle mani di Elliott. Mr.Li lo sa bene ma pare comunque intenzionato a prendersi tutto il tempo possibile per spuntare l’affare migliore. Un rischio, una scommessa, un calcolo da giocatore d’azzardo forse, senza considerare che all’orizzonte ci sono la sentenza Uefa e il ricorso al Tas (eventualità scontata nel momento in cui Nyon escludesse il Milan dalle coppe, come sembra certo).