Il governo impugna la legge del cemento sulle coste della Sardegna

La legge del cemento sulle coste della Sardegna, appena varata dalla giunta azionista-leghista di Solinas, verrà impugnata dal governo davanti alla Corte Costituzionale. Lo scrive oggi Il Fatto Quotidiano:

La “Scempia-coste” è illegittima e va fermata. Il governo ha impugnato davanti alla Corte costituzionale il testo della legge 21 promulgato il 13 luglio dal Consiglio regionale sardo:“Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale”, con cui la maggioranza sardo-leghista di Christian Solinas voleva neutralizzare il Ppr Soru avocando a sé il potere decisionale esclusivo sulla disciplina della fascia costiera, dei beni identitari e dell’agro nell’isola. In pratica una mossa per mandare in soffitta la co-pianificazione territoriale Stato-Regione, ora bocciata dal Cdm perché in contrasto con gli articoli 9, 97 e 117 della Costituzione. Finirà alla Consulta anche la legge regionale 17 del 24 giugno, che prorogava per l’ennesima volta il Piano Casa Sardegna, trasformato da provvedimento eccezionale a premio volumetrico ordinario. Salgono così a nove le leggi impugnate in appena un anno e mezzo di legislatura, un quarto della produzione legislativa della giunta Solinas. Tre di queste riguardano la tutela delle coste e del paesaggio