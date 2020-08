I cinque deputati che hanno preso il bonus Partite IVA

Giovanna Vitale racconta oggi su Repubblica che cinque deputati hanno chiesto e ottenuto il bonus Partite IVA da 600 e 1000 euro previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio per sostenere il reddito di autonomi e partite Iva. Attualmente un deputato della Repubblica italiana guadagna 12439 euro al mese. La stessa cosa ha fatto un conduttore televisivo:

Una struttura creata ad hoc dal presidente Pasquale Tridico con l’obiettivo di individuare, e in prospettiva scoraggiare, truffe e magheggi. Dal reddito di cittadinanza alle pensioni di invalidità non passa giorno senza che gli 007 previdenziali non scovino (e denuncino) decine di “percettori” privi di qualsiasi titolo. Anche se, va detto, nel caso dei cinque deputati non c’è alcuna illegalità: in virtù del lavoro dichiarato, a prescindere dall’incarico parlamentare, avevano tutti i requisiti per richiedere il bonus. E, in barba a ogni decenza, li hanno fatti valere. Tanto paga Pantalone. Cioè lo Stato. Che pure dovrebbero rappresentare, in ossequio all’articolo 54 della Costituzione, con disciplina e onore.