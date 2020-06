Solinas e il via libera al cemento sulle coste della Sardegna

Il Fatto Quotidiano racconta oggi domani nel consiglio regionale della Sardegna approderà il progetto di legge per demolire il Piano Paesaggistico Regionale, quello del 2006 che porta la firma della giunta di Renato Soru e che ha salvato finora le coste sarde.

La battaglia approderà domani in Consiglio regionale. Secondo gli ambientalisti, ma anche i partiti di opposizione (dalla sinistra al M5S), il grimaldello per cancellare i vincoli a tutela delle coste sarde sono le norme che propongono una nuova “interpretazione autentica”del testo. Insomma, sarebbe introdotta una disciplina che reinterpreta i vincoli. Spalancando, secondo i critici, le porte al cemento. “Il regime vigente prevede che si operi con la co-pianificazione, che cioè la Regione e il ministero lavorino insieme”, sostiene Stefano Deliperi che guida l’as – sociazione ambientalista Gruppo di Intervento Giuridico. E con le nuove norme? “Tutto resterebbe in mano alla sola Regione”, oggi guidata dal centrodestra.

Tre gli ambiti chiave cui sarebbe applicata la nuova disciplina: il divieto di edificazione nella fascia di trecento metri dalla costa, le aree agricole e i beni identitari (aree archeologiche e monumenti). Cioè quelle zone salvate finora dal piano Soru e che attirano interessi immobiliari enormi. Deliperi snocciola i mega-progetti cementificatori che potrebbero ripartire: “Gli esempi sono infiniti. Se ne trovano ovunque lungo le nostre coste, ma mi vengono in mente Calagiunco (Villasimius), Costa Turchese (Olbia, lanciato da società della famiglia Berlusconi), poi Capo Malfatano (un promontorio selvaggio dove voleva costruire un’impresa che vedeva tra i soci Mps e i Benetton).