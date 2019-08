Salvini vuole vedere Di Maio oggi

Ricominciamo, come cantava Pappalardo? Mentre la trattativa tra Partito Democratico e Lega è in fase di stallo, Matteo Salvini manda un messaggio su Whatsapp a Luigi Di Maio per chiedergli un appuntamento per oggi, la vigilia del giorno in cui Mattarella ricomincerà le consultazioni per chiudere sull’incarico. Racconta Carmelo Lopapa su Repubblica:

Se proprio dobbiamo dirci addio, almeno facciamolo guardandoci negli occhi. La proposta di Matteo Salvini a Luigi Di Maio deve essere stata formulata più o meno così, nei messaggi coi quali fino a ieri i due hanno tenuto aperto un filo di dialogo. Sta di fatto che in serata si sono intensificate le indiscrezioni su un possibile faccia a faccia tra i leader, dopo la ripresa dei contatti da sabato via Whatsapp.

Potrebbe avvenire oggi, a Roma, dove il segretario leghista è rimasto per tutto il fine settimana proprio nella speranza di rivedere l’ex alleato. Ed è chiaro che in quel caso tutto cercherebbe di fare il ministro dell’Interno meno che limitarsi a un commiato. Rilancerebbe piuttosto l’offerta della premiership e quella di un contratto nuovo di zecca. Esattamente come chi, nella coppia, cerca di riconquistare la fiducia dell’ex tradito.