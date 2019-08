Marco Travaglio e la scomparsa di Salvini

Marco Travaglio sul Fatto oggi celebra la scomparsa di Salvini. Che, da quando ha provocato la caduta del governo Conte si ritrova con sondaggi sfavorevoli ovunque e soprattutto non occupa più giornali e televisioni come se non ci fosse un domani:

Da allora si attende, anche da parte dei suoi fan superstiti, che spieghi quali sarebbero i fantomatici “no”che avrebbe ricevuto dai 5Stelle per buttar giù il governo in quel modo e in quel momento. Invano. Tant’è che oggi è ridotto alla mendicità ai piedi di Di Maio per rimettere insieme i (suoi) cocci e farfuglia di “no che sono diventati sì”senza precisare quali, chi, cosa, de che.

La scena del premier Conte che in Senato, davanti a milioni di italiani attoniti, lo brutalizza soavemente dall’alto verso il basso spiegandogli come vanno il mondo e la democrazia sarà difficile da dimenticare presto. Sono bastati quei 50 minuti per trasformare la sua immagine di vincente in quella di perdente. E i sondaggi ne hanno subito risentito: lo zoccolo duro leghista resta con lui, ma i saltatori sul carro del vincitore sopraggiunti alle Europee e dopo stanno tornando indietro: vedi mai che quello sia il carro del perdente e ne arrivino di più appetitosi.