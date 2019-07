Salvini va persino a Helsinki pur di non andare in Parlamento a parlare di rubli

Matteo Salvini è arrivato a Helsinki per partecipare alla riunione informale dei ministri dell’Interno dell’Unione europea, in programma domani. “Oggi e domani sarò a Helsinki, in Finlandia, per incontrare i ministri degli Affari Interni dell’Unione Europea. Sarà un’occasione per parlare con gli altri colleghi di immigrazione, sicurezza, terrorismo e non solo”, aveva scritto il vicepremier leghista su Twitter un paio d’ore fa.

Stando al programma ufficiale, stasera Salvini ha in agenda un bilaterale con l’omologo maltese, Michael Farrugia. Al termine dei lavori dei 28, domani, prima di fare rientro in Italia ha in programma una conferenza stampa nel pomeriggio. Per “festeggiare” l’evento su Twitter il suo staff ha pubblicato persino una videoanimazione, a testimonianza del fatto che una presenza di Salvini ai vertici UE è qualcosa di cui dare notizia, un po’ come l’uomo che morde il cane.

Oggi e domani sarò a #Helsinki, in Finlandia, per incontrare i ministri degli Affari Interni dell’Unione Europea.

Sarà un’occasione per parlare con gli altri colleghi di immigrazione, sicurezza, terrorismo e non solo.

Vi tengo aggiornati! 🇮🇹 pic.twitter.com/TjEjcUGqR0 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 17 luglio 2019

Il 7 giugno scorso ad esempio in Lussemburgo il ministro dell’Interno non poteva proprio andare: siccome la domenica successiva si sarebbe andato al voto per i ballottaggi il titolare del Viminale era impegnato nel suo tour elettorale in comuni importanti e strategici per le sorti del Paese come Paderno Dugnano, Novate Milanese o Romano di Lombardia. Il nostro impegnatissimo ministro dell’Interno non era andato nemmeno ai vertici del 7 marzo e del 7 febbraio perché era impegnato a parlare di Europa e di migranti in qualche comizio. Anche al vertice del 6 dicembre 2018 Salvini preferì non andare. Oggi però che lo reclamano in Parlamento per spiegare la storia dei rubli alla Lega e lui ha promesso che andrà – ma non ha detto quando! – diventa importante presenziare persino a una riunione informale a Helsinki. Che poi da lì a Mosca quanto sarà? Un paio d’ore con l’aerostop?

