Chissà se Salvini scoprirà prima o poi che Tridico all’INPS ce l’ha messo (anche) lui

Oggi che è finito sulla graticola per il crollo del sito dell’INPS e per le dichiarazioni contraddittorie di questi giorni, Pasquale Tridico arriva anche nel mirino della Lega, che sulla sua pagina lo attacca definendolo “un simpatizzante del MoVimento 5 Stelle”. E come al solito il Carroccio dimentica qualcosa.

Ovvero che è sicuramente vero che Tridico è vicino al M5S, tanto che era stato indicato come ministro del Lavoro nel governo immaginato dai grillini durante la campagna elettorale. Ma è anche e soprattutto vero che dopo essersi sfilato dalla possibilità di fare il ministro nel governo Lega-M5S, Tridico è stato nominato presidente dell’INPS proprio dal governo Conte One, quello sostenuto da Matteo Salvini e dalla Lega. E infatti sul sito dell’INPS, oggi ancora giù per ovvi motivi dipendenti anche da Tridico, si ricorda perfettamente la circostanza: “Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio, visto il parere favorevole espresso dalle competenti commissioni parlamentari, ha deliberato il conferimento al prof. Pasquale Tridico dell’incarico di Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”. Insomma, è proprio quel Tridico che oggi la Lega attacca ad essere stato nominato presidente dell’INPS dal governo di cui Salvini faceva parte come ministro dell’Interno e vicepremier. All’epoca poi la nomina di Tridico venne salutata con favore dalla Lega, anche perché il suo predecessore era Tito Boeri che con Salvini ha un pessimo rapporto. E prima che ve lo chiediate, meglio ricordare un’altra cosa: ovvero che il reddito di cittadinanza l’ha approvato anche Salvini.