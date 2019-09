I terremotati masticano Salvini

Ieri Matteo Salvini ha voluto esprimere su Facebook la sua solidarietà ai terremotati di Norcia e Arquata dopo le scosse di sabato e domenica.

Purtroppo, però, qualcuno si è accorto che il leader leghista non si è mai sporcato le mani nei 14 mesi di governo con la questione del terremoto e della ricostruzione e c’è chi ha notato che Salvini era “a cercar funghi in Trentino” anche ieri ma non si è fatto vedere dalle parti del Centro Italia.

Tra i commenti c’è anche chi ha espresso fiducia nei confronti dell’azione del Capitano anche se contemporaneamente ha ammesso di essere da tre anni in attesa di tornare a casa.

La maggior parte degli astanti ha notato che Salvini si è dedicato a tutt’altro nei 14 mesi dei governo – ai migranti – senza proporre nulla in questi mesi dopo aver ampiamente utilizzato l’argomento in campagna elettorale.

Ma la propaganda del Capitano è riuscita comunque a fare breccia su qualcuno, visto che qualcuno ha chiesto di togliere i soldi agli immigrati per darli ai terremotati (cosa tecnicamente impossibile, ma non importa…).

E c’è anche chi gli ha ricordato che ha governato fino a pochi giorni fa senza però dire una parola sui terremotati e che la questione gli è venuta in mente solo ora “dopo esserti fatto i cavoli tuoi per tutta la giornata”.

