L’uragano Dorian tra Florida e South Carolina

Il governatore del South Carolina, Henry McMaster, ha ordinato evacuazioni obbligatorie per l’intera costa dello stato in attesa dell’uragano Dorian. L’ordine riguarda circa un milione di persone. Luca Parmitano ha pubblicato sul suo profilo Twitter alcuni scatti dell’uragano Dorian:

Il National Hurricane Center ha fatto sapere che Dorian è ancora sulle Bahamas con venti fino a 350 chilometri all’ora: “L’uragano si muoverà pericolosamente vicino alla costa della Florida fra lunedì e martedì notte“. Al momento non è previsto un impatto diretto, ma l’uragano si muoverà vicino alla costa atlantica della Florida fra forti venti e piogge. L’aeroporto di Palm Beach è nell’area dove si trova Mar a Lago, il resort di Donald Trump che è sotto ordine di evacuazione obbligatoria. In questa foto della NASA vediamo l’avvicinamento verso la Florida.

Sono “catastrofiche” le condizione sulle isole Abaco, alle Bahamas, colpite con una forza senza precedenti dall’uragano Dorian, orami classificato di categoria 5, a giudicare dai filmati mostrati da vari media. Una radio locale ha riferito che la gente chiedeva aiuto dopo che i venti hanno fatto saltare i tetti a Marsh Harbour, un centro commerciale delle isole Abacos. A Guana Cay per esempio sarebbero rimaste circa 150 persone per affrontare la furia della tempesta, mentre a l Grand Bahama – una delle isole più settentrionali dell’arcipelago, situata a soli 90 km al largo delle coste della Florida – a migliaia sono evacuati prima dell’arrivo della tempesta.

Dorian è il secondo uragano più forte mai registrato nell’oceano Atlantico dopo Allen nel 1980, e potrebbe uguagliare per la forza dell’impatto a terra il primato dell’uragano del Labor Day del 1935. Appena ha investito le Bahamas, il potente e minaccioso uragano Dorian si e’ intensificato e il Centro Usa per le emergenze uragani lancia l’allarme: “Sono in pericolo vite umane”. I venti massimi sostenuti sono aumentati da 285 a 295 chilometri l’ora, e le raffiche a 354 Km/h. Si potrebbero verificare, per il Centro, episodi di “distruzione estrema”.

Hurricane Dorian made landfall in the Bahamas as a Category 5 hurricane with sustained winds of 185 mph and gusts over 220 mph, making it a “catastrophic” storm with “devastating winds,” according to the National Hurricane Center. Follow live updates. https://t.co/Yp43NXB5mT pic.twitter.com/KAIu73iuy2

