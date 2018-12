Salvini, la Nutella e il terremoto di Catania

Stamattina il ministro degli Interni Matteo Salvini ha pubblicato un post in cui mangia della Nutella, in omaggio alla nuova linea culinaria di gestione del potere sui social network che ormai ha avvolto anche i profili social del bis-ministro e collega Di Maio.

Salvini, la Nutella a Santo Stefano e il terremoto di Catania

L’uscita è sembrata evidentemente inopportuna in un giorno in cui la ‘ndrangheta uccide il fratello di un pentito di mafia a Pesaro e nella notte Catania è stata funestata da un terremoto che per adesso ha un bilancio di quattro feriti. E proprio da Catania arrivano le critiche più puntute: “Il nostro è iniziato alle 3,19 con una scossa di terremoto che ha generato paura, danni e feriti. Ma lei signor ministro dell’Interno pensi pure a mangiare e a farsi le foto per i social. Non hanno arrestato qualche nigeriano, non vi è stata nessuna alluvione al nord, non sono crollate case in Veneto. Solo un terremoto al sud, in Sicilia. Sappiamo di farle schifo signor ministro. Ma sappia che è reciproco”.

“Grazie per la tua solidarietà”, gli scrivono ironicamente in molti sui social network e anche sulla pagina Facebook del Capitano.

Salvini è stato naturalmente l’unico ministro a dedicare al divertimento l’apertura dei suoi social network. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta ha espresso in un tweet la sua “vicinanza e solidarietà ai siciliani per il terremoto di Catania: pronti ad aiutare e supportare la popolazione in questo momento di grave emergenza”. IL capogruppo del M5S in Senato Francesco D’Uva ha segnalato il supporto della protezione civile in uno status condiviso da Di Maio.

Edit 1: dopo un paio d’ore Salvini si è accorto che il pane e nutella da solo poteva risultare indigesto e ha postato un tweet di solidarietà per i siciliani colpiti da terremoto a Catania:

Edit 2: Di Maio (e anche la Meloni) si è invece svegliati quando le critiche al ministro dell’Interno erano ovunque e ha scelto di pubblicare su Facebook un post dedicato al sisma di Catania: