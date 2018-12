Come Nocera ha vietato il punk e l’hard rock a Natale

Nocera Inferiore è la cittadina da cui proviene Natale Palumbo, uno dei protagonisti di C’eravamo tanto amati, e la sua provenienza è certificata da una battuta del film: «Nocera è Inferiore perché ha dato i natali a individui ignoranti e reazionari come voi tre!». Ma adesso c’è un motivo per tornare d’attualità per la cittadina di 45mila abitanti in provincia di Salerno: in un’ordinanza firmata lo scorso 19 dicembre, il primo cittadino Manlio Torquato ha vietato “qualsiasi emissione sonora in luogo pubblico o aperto al pubblico da parte di pubblici esercizi, se non preventivamente autorizzati, se non con emissioni sonore tollerabili e tipologia di musica consona all’evento natalizio con divieto assoluto di musica del tipo “house”, “punk”, “hard rock e similari, e contenute entro i limiti di legge.

Il primo cittadino ha spiegato di aver agito “per garantire la quiete cittadina e tutelare la sicurezza e la (sic) incolumità pubblica” e il divieto vale fino all’Epifania: per una quindicina di giorni quindi il sindaco ha vietato la musica house, punk e hard rock: i trasgressori saranno puniti “con sanzioni amministrative” il cui importo potrà essere compreso tra “516 euro” e “5164 euro, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981, n. 689”. Rocker avvisato, mezzo salvato.