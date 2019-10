Salvini: «Non voglio uscire dall’euro ma cambiare l’Europa dall’interno»

Quando c’è il video è sempre meglio. Anche Matteo Salvini, colui che ha portato in Parlamento i fieri oppositori dell’euro Claudio Borghi e Alberto Bagnai, quando si tratta di uscire dall’euro ha molta paura come cantavano gli Elii. A differenza di quello che ha prima detto, poi sussurrato, infine suggerito secondo una raffinata strategia che non vi sto a dire perché sennò sale lo spread a cui credevano soltanto i noeuro più rintronati (quelli che aspettavano che Paolo Savona li portasse fuori dall’eurAHAHAHAHAH), Salvini non ha intenzione di portare l’Italia fuori dalla valuta unica ma vuole, esattamente come tutti i suoi competitors sul campo elettorale, “cambiare le regole dell’Europa”.

SALVINI su #ottoemezzo: “non voglio uscire dall’euro, non voglio uscire dall’europa. Vorrei semplicemente cambiare le regole dell’europa (…)” GRUBER: “e ormai lo vogliono fare tutti” SALVINI: “Perfetto, ben arrivati” Tutto secondo @LAstrateggia 🤣🤣 pic.twitter.com/p9VPbVzJMR — Canale Sovranista 🇮🇹 (@ItaliaNewsYT) October 6, 2019

Quanto detto davanti a Lilli Gruber nella puntata del primo ottobre 2019 è la certificazione che al di là delle magliette con la scritta “Basta euro” sfoggiate dal Capitano, Salvini non ha (più?) alcuna intenzione di uscire dall’euro.

A dispetto di quanto si è detto negli scorsi anni – soprattutto a proposito delle posizioni che riguardavano una “rinegoziazione dei trattati” che sarebbe stata l’anticamera dell’uscita dall’euro, Salvini non ha “alcuna intenzione di uscire dall’euro” ma vuole solo “cambiare l’Europa dall’interno”, come dicono tutti.

La Lega ha già usato i no-euro italiani per andare al potere nel 2018, salvo poi dimenticarsi di tutte le promesse quando l’uscita dall’euro non venne inserita nel contratto di governo. I no euro hanno così dovuto spiegare che loro continuavano ad essere a favore dell’uscita dalla moneta unica ma che non lo farebbero mai «senza pieno mandato democratico a farlo».

Ovviamente, a differenza di quello che qualcuno ha cercato di far credere, la posizione della Lega è quella certificata da Salvini. Che magari domani cambierà idea per recuperare qualche voto in campagna elettorale. Ma a bocce ferme lui vuole solo cambiare l’Europa dall’interno. Come tutti. Con tanti saluti ai molti fessi che in questi anni ci sono cascati. E a quelli che ancora ci cascano.

