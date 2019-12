Clamoroso! Salvini non ha capito nemmeno il messaggio della Madonna di Medjugorje

Da un paio di giorni Matteo Salvini è tornato a brandire il rosario e a parlare della Madonna di Medjugorje, stavolta per attaccare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In attesa che quest’ultimo risponda sfoderando Padre Pio, è utile segnalare che il Capitano, il quale ci ha capito proprio poco della riforma del MES, pare che non abbia capito molto nemmeno del messaggio della Madonna che ha citato a Porta a Porta:

“Ieri c’è stato un messaggio – per chi crede – della Madonna di Medjugorje che invitava a giudicare le persone dallo sguardo. Lo sguardo di Conte è quello di uno che scappa”, ha detto Salvini da Bruno Vespa a Porta a Porta. Ma è davvero così? Secondo chi crede, la Vergine Maria ha parlato tramite la veggente Mirjana il 2 dicembre alle 8,35: l’apparizione è avvenuta, come di consueto, alla Croce Blu ai piedi della collina del Podbrdo. E cosa ha detto la Madonna?

Figli miei, apostoli del mio amore, vivere e operare per gli altri, per tutti coloro che amate per mezzo di mio Figlio, è gioia e consolazione per la vita terrena. Se per mezzo della preghiera, dell’amore e del sacrificio, il regno di Dio è nei vostri cuori, allora la vostra vita è gioiosa e serena. In mezzo a coloro che amano mio Figlio e che si amano reciprocamente per mezzo del Suo amore, le parole non sono necessarie, basta lo sguardo per sentire le parole non dette, non pronunciate e i sentimenti non espressi. Là dove regna l’amore, il tempo non si calcola più.

Si vede quindi che il senso di quanto affermato nel messaggio non è “basta una sguardo per giudicare le persone”, ma la frase: “In mezzo a coloro che amano mio Figlio e che si amano reciprocamente per mezzo del Suo amore, le parole non sono necessarie, basta lo sguardo per sentire le parole non dette, non pronunciate e i sentimenti non espressi”. Insomma, Salvini non ha nemmeno capito cosa intendesse il messaggio di Medjugorie. Ma state sicuri che ha capito benissimo cosa c’è scritto nel MES.

Leggi anche: Il metodo Medjugorje di Salvini per capire che Conte mente sul MES