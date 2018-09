Ma ora Salvini si alleerà con la Le Pen anche se non è più noeuro?

Marine Le Pen si avvicina sempre più a Matteo Salvini in vista delle elezioni europee ma lo fa mentre il suo Front non è più antieuropa e antieuro. Anais Ginori su Repubblica racconta i curiosi risvolti di questa doppia svolta lepeniana-salvinista:

Un tempo era Salvini che si era lepenizzato, imponendo alla Lega Nord la svolta “sovranista”, parola molto in voga in Francia ma quasi mai usata fino ad allora in Italia. Nel 2014, ospite d’onore del congresso Fn di Lione, era salito sul palco con la maglietta “Basta euro”. Nel frattempo Salvini ha cambiato le sue priorità, puntando molto sulla lotta contro l’immigrazione. E adesso è così anche per Le Pen.

Lo spauracchio del Frexit le è costato molto alle ultime presidenziali, spaventando gli elettori e mettendo a nudo la sua impreparazione. Tutti ricordano il dibattito tv contro Emmanuel Macron durante il quale è stata incapace di spiegare come avrebbe potuto funzionare l’economia francese senza più l’euro.